Несколько ключевых изменений ожидается в греческом законе о дорожном движении, об этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Христос Спирдцис на национальном телевидении ERT. Два из них имеют особое значение для сотен тысяч туристов, которые ездят на отдых летом.

Нарушители с более высокими доходами будут платить больше в разы, например, как система в Финляндии и в некоторых швейцарских кантонах.

Однако, законопроект не был внесен в парламент, и поэтому не совсем понятно, как оценить доходы иностранных лиц. Для греческой дорожной полиции существует необходимость получать информацию в режиме реального времени от налоговых органов.

Второе изменение, которое, вероятно, будет встречено с облегчением европейскими туристами — это снижение дорожных сборов. Новый контрольно-пропускной пункт в непосредственной близости к туристической зоны был причиной рекордных пробок из Греции этим летом. Вместо этого, на данном посте будет внедрена электронная система отчетности, с возможностью оплаты через смартфон.



Министр транспорта Греции Христос Спирдцис



Также новый дорожный закон вводит более жесткие санкции, включая конфискацию прав, за такие нарушения, как разговор по мобильному телефону за рулем, парковка автомобиля на местах выделенных для автомобилей людей с ограниченными возможностями, а также предпологаются штрафы за выбрасывания окурка из окна автомобиля.

Кроме того, правительство предлагает увеличить максимальную скорость в некоторых областях.

Спирдцис также сообщил, что он намерен навести порядок в электронных платформах, как Uber, которые он сказал, в настоящее время в обход требованиям, предоставляют такси услуги. «Мы не хотим, чтобы запретить эти платформы, но вы должны навести порядок в них, подчеркнул министр».